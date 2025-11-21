UNA DELEGACIÓN DE EMPRESARIOS CHINOS VISITA LA LOCALIDAD
De Aragón y China: así se tienden puentes desde Épila
LA CRÓNICA
Un grupo de cerca de 80 empresarios chinos pudo conocer de primera mano las fortalezas de Aragón en una visita exprés a Épila. En un encuentro organizado por Ni Hao Conecta, los visitantes exploraron la riqueza agroalimentaria de la región y las oportunidades de cooperación empresarial.
La visita, celebrada el 10 de noviembre y enmarcada dentro del programa de promoción de vínculos económicos y culturales entre España y China, tuvo como escenario principal la bodega familiar Vinos López, anfitriona de una jornada marcada por la cordialidad, la cata y el diálogo intercultural.
El encuentro contó con la participación del alcalde de Épila, Jesús Bazán, quien acompañó a la delegación durante un recorrido por algunos de los rincones más emblemáticos del municipio. Bazán subrayó la importancia de continuar estrechando lazos con el mercado chino y destacó el valor de este tipo de iniciativas para proyectar la marca Aragón más allá de nuestras fronteras.
La actividad coincidió, además, con la celebración del noveno aniversario de la Asociación de Cultura y Turismo de China en España, presidida por Enia Jie Yu.
Los empresarios visitaron las instalaciones de Vinos López y degustaron la gama BODEGAZA, elaborada con garnacha tinta y blanca, símbolo de la tradición vitivinícola aragonesa.
El encuentro permitió a los asistentes apreciar no solo la calidad del vino aragonés, sino también el valor añadido de un sector agroalimentario que combina sostenibilidad, innovación y herencia familiar.
Esta visita reafirma que Aragón sigue consolidándose como un enclave estratégico para los empresarios chinos.
