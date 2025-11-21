VIAJE CULTURAL
La asociación de jubilados visita Cantabria
LA CRÓNICA
Un grupo de 52 socios de la Asociación de Jubilados Santa Pantaria de La Almunia de Doña Godina realizó un viaje lúdico cultural por tierras cántabras del 26 al 31 de octubre, visitando Potes y Santo Toribio de Liébana, entre otros monumentos.
Además, el 20 de septiembre celebraron la fiesta del jubilado con dos eventos que se realizaron en el Teatro Salesianos con el ánimo de ofrecer a sus socios información sobre temas de actualidad. Por la mañana, se ofreció la charla sobre cuidados paliativos «Más allá de lo integral, un modelo humanizado» a cargo del Dr. Rafael Cerna Peña, especialista en Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Zaragoza. Y por la tarde, hubo una charla motivacional sobre fútbol y vida a cargo de Juan Señor, leyenda del fútbol aragonés.
