UN ESPACIO DE OCIO Y CULTURA
El auditorio se reabre como un equipamiento multifuncional
LA CRÓNICA
La Muela reinauguró el sábado 1 de noviembre su auditorio municipal, ubicado en el Camino de Bariloche, con el concierto de Sanguijuelas del Guadiana y Almendra Garrapiñá. La inversión total, que asciende a 581.580 euros, ha permitido volver a poner en marcha «una infraestructura cultural, de ocio y festiva para potenciar la vida social en La Muela», explica el alcalde, Adrián Tello, «ya que uno de los objetivos de este equipo de Gobierno es trabajar para que nuestro pueblo no se convierta jamás en una ciudad dormitorio».
Las actuaciones realizadas para reabrir el auditorio municipal han sido la red de vertido de aguas residuales y pluviales en el Camino de Bariloche, que ha supuesto una inversión de 303.741 euros, la adecuación de los equipos antiincendio del auditorio por 157.416 euros, la climatización del recinto por 70.719 euros, y la subsanación de defectos en la instalación eléctrica por 49.701 euros.
Concierto
El público asistente a la reinauguración vibró con la banda revelación del momento: Sanguijuelas del Guadiana, «un grupo que no para de llenar allá donde va, revolucionando la escena estatal, triunfando en grandes festivales y colgando el cartel de agotado en las salas por donde pasan», comenta el alcalde.
Sanguijuelas del Guadiana es un grupo musical extremeño formado en Casas de Don Pedro. Sus miembros principales son Carlos Canelada, Juan Grande y Víctor Arroba. El grupo publicó en 2025 su primer álbum, titulado Revolá, producido por Jorge González, batería de Vetusta Morla, y editado por Infarto Producciones.
Junto a ellos, los asistentes disfrutaron del talento de los zaragozanos Almendra Garrapiñá, con su fusión llena de frescura, energía y mestizaje musical, y cerró la noche el DJ local Santi Justo. Vecinos y visitantes pudieron disfrutar de una noche de música en un equipamiento que brilló para su estreno.
