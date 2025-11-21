Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SERÁ EL 13 DE DICIEMBRE

La Banda de Algairén actuará en Zaragoza

La banda se desplazará a la capital aragonesa. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

ALMONACID DE LA SIERRA

La Banda de Algairén de Almonacid de la Sierra se enfrentará el sábado 13 de diciembre en Zaragoza a uno de los retos más importantes desde su fundación. Un reto por la institución que les ha encargado el concierto, el emplazamiento, la persona a la que está dedicado (el maestro aragonés Ramón Borovia), la programación en la que está incluido y la dificultad y sensibilidad de las obras a interpretar.

Una razón más para que la banda celebrara Santa Cecilia en Cosuenda y Almonacid, agradeciendo los continuados éxitos de la agrupación.

TEMAS

