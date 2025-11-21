SERÁ EL 13 DE DICIEMBRE
La Banda de Algairén actuará en Zaragoza
LA CRÓNICA
ALMONACID DE LA SIERRA
La Banda de Algairén de Almonacid de la Sierra se enfrentará el sábado 13 de diciembre en Zaragoza a uno de los retos más importantes desde su fundación. Un reto por la institución que les ha encargado el concierto, el emplazamiento, la persona a la que está dedicado (el maestro aragonés Ramón Borovia), la programación en la que está incluido y la dificultad y sensibilidad de las obras a interpretar.
Una razón más para que la banda celebrara Santa Cecilia en Cosuenda y Almonacid, agradeciendo los continuados éxitos de la agrupación.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad