BonÀrea crece en Épila y ya supera los 200 empleados

El macrocentro agroalimentario de BonÀrea en Épila ya opera al 25% de su capacidad con más de 200 trabajadores y abastece a 130 tiendas con su almacén robotizado. Todo ello gracias al desarrollo de un proyecto que se inició en 2019 y en el que ya se han invertido 223 millones de euros, el 56% del presupuesto total.

El complejo de BonÀrea, que abarca 180 hectáreas junto a la A2, cuenta con gran parte de sus infraestructuras básicas finalizadas, incluyendo la galería subterránea, la urbanización, las balsas de agua, la planta potabilizadora y la depuradora. También están operativas una gran planta logística de 108.000 metros cuadrados —la mayor edificación del proyecto—, las naves de frutos secos y líquidos, el lavadero de cajas, los talleres, la gasolinera y la planta de hormigonado. Todas estas instalaciones representan el 25% de la capacidad total del complejo.

Hasta la fecha, se han construido diez de los 42 edificios previstos. Entre las instalaciones pendientes están cuatro mataderos, cuatro naves de productos elaborados, tres de subproductos, tres de congelados, una de jamones y otras destinadas a quesos, frutas y verduras, abonos y semillas, pan y postres, además de infraestructuras técnicas como una planta de pirólisis de residuos, un helipuerto, talleres de vehículos o una subestación eléctrica.

La inversión prevista en Épila para el próximo año es de 27 millones, lo que incluye avances en la nave de líquidos y la puesta en marcha de la construcción de la nave de comida para mascotas, así como otros proyectos como la apertura de una tienda de conveniencia junto a la gasolinera. En paralelo, la compañía espera incorporar más de 40 trabajadores.

La nave logística, uno de los núcleos del complejo donde hoy trabajan 90 personas, comenzó a operar en 2022 en formato cross-docking (distribución inmediata) y en 2025 ha ampliado su actividad con un almacén robotizado para la clasificación y expedición directa de productos que puede abastecer a unas 250 tiendas, lo que representa el 25% de su capacidad total, proyectada para atender 1.000 tiendas a pleno rendimiento. Ahora distribuye productos a 130 de las 604 tiendas de BonÀrea, ubicadas en Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Madrid y Valencia, y para finales de 2025, se prevé llegar a 144 establecimientos, incorporando los 14 de Castellón.

Entre las principales novedades figura el inicio, antes de que termine el año, de las obras de la planta de alimentación para mascotas (pet food).

Próximos edificios

El siguiente gran paso llegará en primavera de 2026, cuando entre en funcionamiento la nave de líquidos con una plantilla inicial de 20 trabajadores. Comenzará en el mes de abril de una línea de envasado de leches básicas (entera, desnatada y semidesnatada). También en 2026, se prevé que la nave de líquidos incorpore una línea de agua embotellada, en 2027, comenzará el envasado de vinos y aceites, y en 2028, el de zumos y bebidas vegetales.

Además, la empresa pondrá en marcha una cafetería y una tienda de conveniencia junto a la gasolinera, así como siete cargadores ultrarrápidos de 100 kilovatios —cinco para coches y dos para camiones— en colaboración con BP e Iberdrola.