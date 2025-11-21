CEIP Jiménez Beltrán: 25 años dejando huella

El CEIP Domingo Jiménez Beltrán celebró el sábado 8 de noviembre una jornada histórica con motivo de su 25 aniversario, un día repleto de actividades, emociones y convivencia entre alumnado, docentes, familias y vecinos de Calatorao. La celebración contó además con la presencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien no quiso perderse este acontecimiento especial para la comunidad educativa.

La jornada comenzó con un acto de puertas abiertas y la recepción de invitados. El alumnado guió a autoridades y visitantes en un recorrido por el centro que culminó con el descubrimiento de la placa conmemorativa del aniversario y la plantación de un árbol como símbolo de crecimiento y futuro.

Posteriormente, el pabellón acogió el acto inaugural, en el que intervinieron la directora del colegio, el alcalde y la ministra. A continuación se proyectó el vídeo ¡Nuestro cole!, y las antiguas directoras y la actual, Gloria, Esther y Patricia, hicieron un emotivo repaso por la historia del colegio durante estos 25 años.

La mañana continuó con una mesa redonda formada por alumnos y profesores, presentes y del pasado, quienes compartieron anécdotas, experiencias, inquietudes y los valores que caracterizan al centro. Para cerrar esta primera parte del día, el alumnado interpretó el himno del colegio, compuesto especialmente para la ocasión.

Tras los actos oficiales, alumnos, docentes, personal del centro, familias, vecinos y autoridades participaron en una comida popular, marcada por un ambiente distendido y festivo.

La celebración siguió por la tarde con numerosas actividades: un photocall, nuevas proyecciones de vídeos, hinchables para los más pequeños, y la exposición de los proyectos escolares de radio, impresión 3D, robótica, el huerto escolar y el espacio Deja tu huella. El día concluyó con un sorteo de regalos y la subida al escenario de todo el alumnado para cantar y bailar nuevamente el himno del colegio.

La comunidad educativa de Calatorao hizo posible una jornada inolvidable, llena de recuerdos, participación y orgullo por los 25 años de historia del CEIP Domingo Jiménez Beltrán.