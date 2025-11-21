TALENTO JOTERO
El certamen ‘Villa de Calatorao’ se consolida como referente
LA CRÓNICA
La segunda edición del Certamen de Jota Cantada y Bailada Villa de Calatorao, que comienza a asentarse en el panorama de los certámenes de jota, se celebró sábado 18 y domingo 19 de octubre, las semifinales, y el sábado 25 de octubre, la final.
Las diferentes jornadas se desarrollaron por la tarde y en todas ellas la jota brilló desde el canto y desde el baile en todas las categorías convocadas: benjamín, infantil, juvenil, adulto, y como novedad en esta segunda edición se incluyó la categoría senior.
La organización agradece a los voluntarios, vecinos de diferentes asociaciones y otros aficionados a la jota, su disposición para que los participantes y el público estuvieran acogidos y guiados en todo momento, y al jurado, compuesto por seis personas, tres dedicadas al canto y otras tres al baile, avalados por un amplío currículum en este mundo. También agradecen a los profesores de la escuela de jota municipal sus consejos y ayuda, y a la Rondalla Aires de Jalón que fue la encargada de hacer sonar a la jota. En la entrega de premios estuvieron invitados Héctor Montesinos Duarte y Ana Pilar Lorente, ganadores del certamen del Pilar en 2024 y 2025 en sendas categorías.
