El Club de Lectura debate sobre ‘Tierra de Mujeres’

El Club de Lectura de Morata de Jalón celebró su encuentro mensual para comentar y debatir el libro Tierra de mujeres de la escritora María Sánchez. La sesión se estructuró en dos partes claramente diferenciadas. La primera, Palabras leídas , consistió en una lectura conjunta que abrió espacios de diálogo. La segunda parte, Palabras escritas, fue un taller de escritura epistolar del que posteriormente se extraerán las cartas que formarán parte de una exposición en la Fundación Ortega-Marañón en Madrid durante los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. Cabe destacar que solo dos pueblos aragoneses, Morata de Jalón y Arándiga, han sido seleccionados para participar en esta muestra.

Tras este encuentro, el Club de Lectura de Morata de Jalón sigue incesante su actividad lectora y ya está preparando su próxima lectura, que esta vez será el libro titulado La tregua del escritor Mario Benedetti.