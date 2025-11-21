tradicional cita solidaria
La comarca se hace visible en la Carrera de la Mujer de Zaragoza
la crónica
Zaragoza celebró el pasado 19 de octubre la tradicional Carrera de la Mujer con 15.000 participantes que la convierten en la carrera femenina más grande de Europa.
Como todos los años, las riclanas aportaron su granito de arena participando en la carrera y los actos organizados por el día internacional del cáncer de mama, gracias al autobús fletado desde el ayuntamiento para facilitar el desplazamiento de todas las participantes.
También, por segundo año consecutivo, la Asociación de Mujeres Andabán de Calatorao, en colaboración con el consistorio, participó en la carrera de la mujer de Zaragoza. Este año se recaudó además dos euros por persona para realizar un donativo a la causa desde Calatorao.
Y desde Alpartir, un entusiasta grupo de mujeres volvió a representar a la localidad con energía, unión y espíritu deportivo. Esta participación se ha convertido ya en una costumbre para el municipio, pues el grupo lleva seis años consecutivos formando parte de la prueba. Además, cada edición suma nuevas integrantes, reflejando el creciente interés y la motivación que despierta entre las vecinas.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad