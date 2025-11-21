La comarca se hace visible en la Carrera de la Mujer de Zaragoza

Zaragoza celebró el pasado 19 de octubre la tradicional Carrera de la Mujer con 15.000 participantes que la convierten en la carrera femenina más grande de Europa.

Alpartir volvió a estar presente con su energía, unión y espíritu deportivo. | SERVICIO ESPECIAL

Como todos los años, las riclanas aportaron su granito de arena participando en la carrera y los actos organizados por el día internacional del cáncer de mama, gracias al autobús fletado desde el ayuntamiento para facilitar el desplazamiento de todas las participantes.

Ricla participó en la carrera y en los actos del día del cáncer de mama. | SERVICIO ESPECIAL

También, por segundo año consecutivo, la Asociación de Mujeres Andabán de Calatorao, en colaboración con el consistorio, participó en la carrera de la mujer de Zaragoza. Este año se recaudó además dos euros por persona para realizar un donativo a la causa desde Calatorao.

Y desde Alpartir, un entusiasta grupo de mujeres volvió a representar a la localidad con energía, unión y espíritu deportivo. Esta participación se ha convertido ya en una costumbre para el municipio, pues el grupo lleva seis años consecutivos formando parte de la prueba. Además, cada edición suma nuevas integrantes, reflejando el creciente interés y la motivación que despierta entre las vecinas.