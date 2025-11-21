Comienzan las esperadas obras de la avenida de Madrid en La Almunia

El Ayuntamiento de La Almunia ha comenzado las obras de un tramo de la avenida de Madrid que supondrá la renovación total de todos los servicios, más plazas de aparcamiento, alumbrado y arbolado a ambos lados de la vía. La inversión total supera los 600.000 euros y la duración de los trabajos se estima en unos seis meses.

Las obras se extenderán por los primeros 250 metros de entrada al municipio por esta avenida que hasta ahora se encontraba algo deteriorada. El resultado final permitirá disfrutar de una avenida moderna que incluirá mobiliario urbano como bancos, papeleras y vegetación a ambos lados. Actualmente este mobiliario urbano solo se encuentra a uno de los lados, y de forma limitada a varios tramos. Ocurre lo mismo con la iluminación, puesto que solo existen farolas a un lado y tras completar las obras estarán presentes en ambos.

La inversión realizada para la ejecución de esta obra asciende a unos 650.000 euros, de los cuales 600.000 están financiados por el Plan PLUS de la Diputación de Zaragoza. El restante lo aporta el consistorio.

La renovación de la avenida de Madrid es una apuesta también por la accesibilidad, dado que las aceras serán parte importante de estas obras. El ancho de estas se adaptará a la normativa europea ofreciendo unas aceras más amplias e integradas también con los cruces de peatones que también se instalarán en todo el recorrido. A ellos se suma el completo sistema de señalización para el tráfico, con señales en los puntos peligrosos.

Afecciones al tráfico La ejecución de estas obras conlleva afecciones al tráfico rodado. En este sentido todo el tramo de la avenida permanecerá cortado y los vecinos deberán acceder a sus respectivas calles utilizando el vehículo mediante la calle Ximénez de Embún. Durante este tiempo también la calle Felipe V y la calle Mayor serán de doble sentido en sus tramos comprendidos desde las obras hasta la vía de acceso.

Los usuarios de vehículos verán más espacio de aparcamiento. El nuevo proyecto incorpora un mayor número de plazas, aprovechando el espacio que supone la eliminación del vial auxiliar.

La mejora de la avenida de Madrid consolida el firme compromiso del ayuntamiento con sus vecinos y se suman al listado de obras de renovación de viales ya realizadas, como en última instancia la de la carrera Tenerías. Delia Oltean, concejala de Obras y Servicios, señala que «las obras del tramo alto de Tenerías han sido muy bien recibidas por los vecinos y usuarios. En este caso las obras se entregaron en tiempo y forma, y no hubo problemas ni retrasos que cambiasen el presupuesto destinado, y espero que con la nueva avenida de Madrid ocurra lo mismo. Tan solo le pedimos un poco de paciencia a los vecinos».

La avenida de Madrid no será la última y el ayuntamiento ya trabaja en incorporar a sus próximos presupuestos nuevas inversiones en los espacios públicos que requieren una intervención.