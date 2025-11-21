La comunidad de Alpartir celebra un acto por la paz

La comunidad de Alpartir celebró un acto por la paz impulsado por la comunidad educativa, la entidad social RurAlma, el Consejo de Infancia y Adolescencia, la comunidad árabe, el grupo de ganchilleras del municipio, y la colaboración del ayuntamiento. Una iniciativa conjunta que reunió a vecinos y vecinas en un encuentro cargado de convivencia, reflexión y solidaridad.

El acto contó con el testimonio de Ibrahim Abiat, presidente de la Casa de Palestina en Aragón, quien compartió su experiencia y su visión sobre la situación actual. La conversación fue conducida por Yiyi, director del CEIP Ramón y Cajal, que realizó una entrevista cercana y enriquecedora.

Desde el Consejo de Infancia y Adolescencia se elaboraron murales por la paz, creados por los chicos y chicas del municipio con mensajes de respeto y esperanza, que han sido instalados en el Salón del Cine.

Al finalizar el acto, el público pudo disfrutar de un momento de convivencia compartiendo té y pastas palestinas, elaboradas por las mujeres de la comunidad árabe de Alpartir, un gesto que puso el broche cultural y humano a la jornada.

Además, durante el encuentro se recogieron 220 euros en donativos, que han sido destinados a UNRWA, la agencia de Naciones Unidas que trabaja para brindar apoyo a la población refugiada palestina.