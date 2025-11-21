IMPLICACIÓN DE VECINOS, ENTIDADES Y ESCOLARES
La comunidad de Alpartir celebra un acto por la paz
LA CRÓNICA
La comunidad de Alpartir celebró un acto por la paz impulsado por la comunidad educativa, la entidad social RurAlma, el Consejo de Infancia y Adolescencia, la comunidad árabe, el grupo de ganchilleras del municipio, y la colaboración del ayuntamiento. Una iniciativa conjunta que reunió a vecinos y vecinas en un encuentro cargado de convivencia, reflexión y solidaridad.
El acto contó con el testimonio de Ibrahim Abiat, presidente de la Casa de Palestina en Aragón, quien compartió su experiencia y su visión sobre la situación actual. La conversación fue conducida por Yiyi, director del CEIP Ramón y Cajal, que realizó una entrevista cercana y enriquecedora.
Desde el Consejo de Infancia y Adolescencia se elaboraron murales por la paz, creados por los chicos y chicas del municipio con mensajes de respeto y esperanza, que han sido instalados en el Salón del Cine.
Al finalizar el acto, el público pudo disfrutar de un momento de convivencia compartiendo té y pastas palestinas, elaboradas por las mujeres de la comunidad árabe de Alpartir, un gesto que puso el broche cultural y humano a la jornada.
Además, durante el encuentro se recogieron 220 euros en donativos, que han sido destinados a UNRWA, la agencia de Naciones Unidas que trabaja para brindar apoyo a la población refugiada palestina.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad