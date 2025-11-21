EDUCACIÓN DE CALIDAD
Continúan las mejoras en la escuela infantil
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila continúa trabajando para ofrecer un servicio educativo de calidad en la Escuela Infantil Isabel de Aragón, un servicio que en los últimos años ha experimentado un aumento progresivo de familias matriculadas, reflejo de la confianza depositada por la comunidad en este centro.
Bajo la supervisión del equipo técnico de la escuela, el consistorio mantiene como prioridad garantizar el bienestar de los niños y niñas y la calidad del servicio educativo que se presta diariamente.
En esta línea, y siguiendo las indicaciones del Servicio Provincial, se han instalado nuevas puertas correderas en la sala multiusos, que actualmente cumple funciones temporales de comedor.
Esta actuación permitirá que, una vez se lleve a cabo la ampliación prevista en este centro, el espacio pueda recuperar su uso original.
Cada mejora realizada responde al compromiso municipal de seguir ampliando y adaptando los espacios educativos para ofrecer a los más pequeños un entorno donde crecer, aprender y jugar en las mejores condiciones.
