UN CONCIERTO MUY EMOTIVO
La coral Virgen de Rodanas visita Lucena de Jalón
Por petición de la Asociación de Mujeres La verde doncella de Lucena de Jalón, la Coral Virgen de Rodanas de Épila ofreció un concierto el domingo 2 de noviembre en la Iglesia de San Antonio de Padua de la localidad. La actuación contó con una gran concurrencia de vecinos de todas las edades, desde los 6 a los 93 años. El repertorio preparado para la ocasión fue muy variado, y para finalizar, como primicia, se cantó el himno a la Virgen de Rodanas.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad