La coral Virgen de Rodanas visita Lucena de Jalón

Por petición de la Asociación de Mujeres La verde doncella de Lucena de Jalón, la Coral Virgen de Rodanas de Épila ofreció un concierto el domingo 2 de noviembre en la Iglesia de San Antonio de Padua de la localidad. La actuación contó con una gran concurrencia de vecinos de todas las edades, desde los 6 a los 93 años. El repertorio preparado para la ocasión fue muy variado, y para finalizar, como primicia, se cantó el himno a la Virgen de Rodanas.