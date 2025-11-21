REUNIONES SEMESTRALES
Creadas las primeras mesas del Plan de Desarrollo Turístico
LA CRÓNICA
El Área de Turismo de la Comarca de Valdejalón continua avanzando en la elaboración de un Plan de Desarrollo Turístico .
De esta forma, el 4 y 11 de noviembre, se crearon las mesas de trabajo de este plan para el sector público y para el sector hostelero respectivamente.
La primera de las mesas, estuvo compuesta por los ayuntamientos que integran la comarca y representantes comarcales y la segunda de ellas, por miembros de la institución comarcal y hosteleros de la Comarca de Valdejalón.
La convocatoria de las reuniones se realizará de forma semestral con el compromiso de las partes de participar para sumar y aunar esfuerzos para el desarrollo de la comarca desde el plano del turismo.
Para Marian Latienda, consejera de Turismo de la comarca, es importante este proyecto, porque representa una hoja de trabajo donde fijar los esfuerzos y poder promocionar la Comarca de Valdejalón.
