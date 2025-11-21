La creatividad y el sabor tienen premio

La vigésima edición del concurso de tapas de La Almunia de Doña Godina ofreció un año más curiosas creaciones que hicieron las delicias de cientos de vecinos y visitantes durante el primer fin de semana de noviembre. El jurado y el público ya emitieron sus votos y como resultado los restaurantes ganadores fueron El Patio, La Bamba y el Rincón de Macaya. El área de Comercio y Turismo del ayuntamiento les hará entrega durante las próximas semanas de las placas que conmemoran esta victoria.

Mejor conjunto, para Labamba. | SERVICIO ESPECIAL

El premio a mejor tapa este año coincide con el premio que otorga también el público, que recayó en la croqueta de gilda elaborada por el restaurante El Patio. Se trata de una elaboración sencilla que ha conquistado con gran diferencia el voto popular, que este año se estrenó mediante una página web fruto de la colaboración del ayuntamiento con la asociación de comercio local Aicela.

Mejor tapa y tapa del público, para El Patio. | SERVICIO ESPECIAL

El premio a la tapa más original fue para la piruleta elaborada en el Rincón de Macaya, con una curiosa presentación de color rojo que emula una dulce piruleta, pero que resulta en un sabor salado con presencia de polvos pica-pica.

Finalmente, el premio a la mejor combinación la obtuvo el restaurante Labamba, que este año presentaba dos elaboraciones completamente antónimas que incluían productos más exóticos y poco habituales en la elaboración de tapas, como son la alcachofa o la yuca, y el mango.

El área de Comercio y Turismo del consistorio valora positivamente la celebración de esta nueva edición y hace un balance con sabor dulce. Delia Oltean, concejala responsable, agradece la participación a todos los bares y restaurantes que un año más han contribuido con sus fantásticas elaboraciones. «La respuesta de los vecinos ha sido de gran afluencia, la hostelería local ha vendido miles de tapas durante todo el fin de semana, y hemos conseguido un año más demostrar el potencial de la gastronomía de La Almunia», señala. Oltean también recalca que la participación de Aicela ha sido vital para la celebración de este concurso, que por primera vez incluía un portal web en el que poder ver las degustaciones y votar por ellas, que ha contabilizado más de 700 votos.