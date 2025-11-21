NUEVA PROPUESTA
La cultura se adentra en El Fuerte con ‘La Chimenea’
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de La Almunia estrena La Chimenea en el Convento de San Lorenzo, conocido localmente como El Fuerte, una nueva propuesta cultural que por primera vez convierte este espacio en escenario de una agenda de programación que apuesta por la música y el aprendizaje.
Estas actividades resultan complementarias a la entrada del museo, con el objetivo de innovar y dinamizar las instalaciones que guardan un rico patrimonio histórico y tradicional.
Marisa Martínez, concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Almunia, ha destacado que «esta iniciativa complementa la programación cultural que ya impulsa el ayuntamiento, ampliando horizontes y acercando la cultura a espacios que hasta ahora no eran tan utilizados con el fin de hacer una programación estable y por temporadas».
Por su parte, Anabel Langarita, técnico de Cultura, ha subrayado que «la finalidad de La Chimenea es dinamizar el museo, y para ello hemos creado una programación que incluye actividades variadas, eventos culturales y exposiciones temporales que atraigan a diversos públicos. Es fundamental innovar con propuestas para hacer del museo un espacio vivo y atractivo, sin perder nunca el rigor histórico y tradicional».
Con esta propuesta, el Ayuntamiento de La Almunia reafirma su compromiso con una cultura accesible, diversa, cercana y para todos los públicos, apostando por nuevos formatos y espacios que enriquecen la oferta cultural del municipio, y fomentan la participación de todos los públicos.
