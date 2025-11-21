El encendido navideño será el 5 de diciembre

La Navidad llega a La Almunia para invadir las calles y plazas de magia con motivos festivos luminosos, actividades para todos, y una agenda completa que comienza el 5 de diciembre y se extiende todo el mes.

El ayuntamiento ya trabaja en la instalación de los elementos decorativos y la organización de actividades de cara a finales de 2025 para lograr el ambiente festivo tan esperado por muchos de los vecinos. El mismo ambiente que, además, también ayuda a dinamizar la vida social, el comercio, el turismo o la cultura.

El viernes 5 de diciembre, los chicos de Adispaz serán los encargados de presionar el botón que dará vida a miles de bombillas led e inaugurará la Navidad en La Almunia de Doña Godina. A las 18.00 horas, los vecinos y visitantes podrán disfrutar del encendido de la iluminación en la plaza de España, donde un gran árbol con elementos renovados presidirá el centro.

El consistorio trabaja a contrarreloj para tener lista la instalación de los cientos de puntos de luz que de nuevo volverán a extenderse por las calles, plazas y avenidas de toda la localidad. Como novedad, el barrio de San Sebastián y la nueva carrera Tenerías se suman a la lista de sitios con decoración, donde por primera vez disfrutarán de ella.

Este año de nuevo repetirán el trineo rojo y el reno gigante instalado en la plaza de los Cineastas, que durante las pasadas festividades fueron un gran reclamo y objeto de miles de fotos. A ello también se suman cientos de tiras de luz enrevesadas por los árboles y farolas, elementos a los laterales de las calles y arcos luminosos.

Toda la instalación realizada cuenta con tecnología led, por lo que el consumo de electricidad no supone un coste elevado. Delia Oltean, concejala de Comercio y Turismo de La Almunia, ha expresado que espera por parte de los vecinos «un comportamiento ejemplar que este año respete la decoración sin sufrir vandalismo, como el que obligó a retirar el trineo las pasadas navidades. Vamos a disfrutar sin dañar los elementos decorativos».

Villancicos y chocolate caliente

El encendido será el pistoletazo de salida a una agenda de actividades que abarcará todo el mes de diciembre. Sin ir más lejos, unos minutos después del encendido comenzará el reparto de chocolate con bizcochos en las casetas del parque Ramón y Cajal que este año será a beneficio de Adispaz, con el objetivo de contribuir a la ampliación del centro que opera en la localidad. La asociación local de mujeres Teresa Laviaga y la Comisión de Festejos colaborarán en esta cita.

La banda sonora de estas fechas será el gran repertorio de villancicos que durante los fines de semana y en los días más señalados sonarán por prácticamente todos los rincones de la localidad. Esta iniciativa ya triunfó durante 2024, y este año volverá a estar presente a modo de hilo musical durante unas pocas horas la tarde de los viernes y sábados, además de los días de Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Día de Reyes.

Los más pequeños podrán disfrutar de un teatro itinerante infantil el domingo 14 por la tarde. Será entonces cuando varios animales canten y bailen por las calles de la localidad, con el objetivo de pasar un rato de diversión, pero también para concienciar a los más jóvenes de la importancia de cuidar a los animales y evitar bajo cualquier concepto el abandono de mascotas.

Oltean ha señalado que «esta acción se enmarca en la campaña de concienciación Adóptame, cuídame, ámame, que busca fomentar la adopción de mascotas y su futuro cuidado, en lugar de la compra de animales que incluso en algunos casos terminan en abandono. Seguro que a más de un almuniense esta Navidad le trae un perrito o un gatito, y necesitamos que estén preparados para quererlos y no abandonarlos».

En este sentido, los días previos a Nochebuena, la Concejalía de Bienestar Social y Medio Ambiente de La Almunia de Doña Godina ofrecerá una sorpresa a los niños de la Escuela Municipal Infantil y los cursos de Educación Infantil de ambos colegios públicos.

No existe Navidad en La Almunia que no vaya acompañada de una campaña de comercio, y en este sentido el ayuntamiento y Aicela han preparado más de una decena de premios. Este año la asociación de comerciantes ha preparado miles de rasca y gana que se podrán obtener con las compras en los establecimientos locales. Los premios se entregarán los últimos días de las fechas navideñas. Desde la asociación explican que esta campaña es algo totalmente novedoso, y que es una fantástica oportunidad para celebrar el décimo aniversario de la asociación local de comercio.