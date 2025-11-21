Endesa adapta la renovación de los molinos a las exigencias de Defensa

La nueva transición ecológica de La Muela está más cerca. Endesa, a través de su filial de energías renovables Enel Green Power España, ha modificado el proyecto con el que quiere cambiar 81 antiguos aerogeneradores, pioneros en Aragón, por otros seis más modernos y con la misma capacidad de producción energética, 35 megavatios.

La firma ha tenido que llevar a cabo esta modificación después de que, hace unos meses, el Ministerio de Defensa bloquease la iniciativa amparándose en las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Zaragoza.

Los parques eólicos Aragón, Muela II y Muela III cambiarán su imagen cuando se complete el proyecto. Según explica Enel en la última modificación realizada, los 81 aerogeneradores que componen estas tres zonas se quedarán en solo seis.

En el caso del parque Aragón, «sin aumento de potencia instalada», la filial renovable de Endesa, planea «desmantelar todos los existentes» (16 molinos) a cambio de colocar un nuevo aerogenerador, con mayor capacidad. Lo mismo ocurre con Muela II (se eliminarán los 40 molinos que lo forman) y con Muela III (quitando 25 molinos), que pasarán a tener dos y tres aerogeneradores, respectivamente, según han informado fuentes de Endesa.

La reducción del número de aerogeneradores en el paisaje de La Muela, una reivindicación de los últimos tiempos por parte de los ciudadanos y del consistorio, no afectará a la potencia energética de los tres parques.

Fuentes del Ayuntamiento de La Muela han expresado a este diario su «satisfacción» por el cambio del proyecto y por la modificación que llevará a buen puerto la renovación de los aerogeneradores de estos tres parques eólicos del municipio. Además, según los cálculos realizados por el ayuntamiento de la localidad zaragozana, los ingresos del consistorio por impuestos y tributos «se mantendrán iguales» cuando estas instalaciones eólicas cambien su forma.