CONCURSO DE CHARANGAS Y ENCUENTRO DE JÓVENES
Épila acoge dos eventos pioneros en la provincia: un concurso nacional de charangas y el encuentro de jóvenes de Valdejalón
La Crónica de Valdejalón
Épila vivió un fin de semana histórico con la celebración del primer Concurso Nacional de Charangas y el primer Encuentro de Jóvenes de Valdejalón, eventos pioneros en la provincia de Zaragoza.
El concurso de charangas reunió el sábado 8 de noviembre a numerosas agrupaciones musicales procedentes de distintos puntos del país, que llenaron las calles del municipio de ritmo, color y un ambiente festivo.
Por su parte, el Encuentro de Jóvenes de Valdejalón ofreció actividades y actuaciones orientadas a los más jóvenes, consolidando la participación de la juventud de otros municipios de la Comarca, y poder compartir experiencias culturales y festivas. Desde el Ayuntamiento de Épila se agradece la implicación de los pueblos participantes: Alpartir, Ricla, Lumpiaque y Salillas de Jalón.
La Concejalía de Festejos ha destacado la gran acogida del público y la participación de las bandas y asistentes al evento, subrayando que ambas actividades marcan el inicio de tradiciones con vocación de continuidad. El éxito de estas primeras ediciones ha sido tal que ya se trabaja en la planificación de futuras actividades para mantener vivo el impulso cultural y musical de Épila.
Vecinos y visitantes coincidieron en señalar que el ambiente en el municipio fue «increíble», reflejando el compromiso del pueblo y la capacidad de Épila para organizar eventos de relevancia provincial y también nacional.
El ayuntamiento agradeció a todos los participantes y asistentes su apoyo y colaboración, y adelantó que muy pronto se podrán visualizar los vídeos completos de ambos eventos.
