Épila acoge el Torneo Comarcal de Padel

La Comarca de Valdejalón organiza una nueva edición de su tradicional torneo de pádel, que este año presenta como principal novedad la celebración de todos los encuentros en las instalaciones del Épila Pádel Club.

Además, es condición indispensable para participar que cada pareja participante debe contar con al menos un jugador empadronado en alguno de los 17 municipios que conforman la comarca.

Por fases

La primera fase del campeonato se disputó los días 13, 14 y 15 de noviembre, y las parejas clasificadas jugarán las semifinales y la final el sábado 29 de noviembre.

El torneo otorga premios para campeones y subcampeones en cada categoría, como reconocimiento al esfuerzo y nivel deportivo de los participantes. Además, solo por participar se entrega un welcome pack.