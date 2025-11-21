Épila informa y pide precaución ante las batidas de caza

El Ayuntamiento de Épila informa que los domingos 2, 9, 16 y 23 de noviembre se llevarán a cabo batidas de caza mayor en los Montes de Rodanas. Durante el desarrollo de estas actividades, las zonas afectadas estarán debidamente señalizadas con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas que transiten por el entorno. Se recomienda evitar la práctica de senderismo, ciclismo u otras actividades deportivas en las áreas donde se realicen las batidas, optando preferiblemente por otras zonas alternativas hasta la finalización de las mismas.

Desde el consistorio se apela a la colaboración y prudencia de los usuarios del monte, recordando que el respeto a las indicaciones y señalizaciones es esencial para el correcto desarrollo de la actividad y la seguridad de todos. Además, el ayuntamiento agradece de antemano la comprensión y cooperación de la ciudadanía para que no haya ninguna incidencia.