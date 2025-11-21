BLACK FRIDAY
Épila reactiva el programa comercial ‘Volveremos’
Épila reactivó el 5 de noviembre la campaña Volveremos con la edición Black Friday-Navidad, una iniciativa impulsada para incentivar el consumo en el comercio local durante la temporada navideña.
Gracias a este programa, los consumidores pudieron acumular saldo con cada compra realizada en los establecimientos participantes, saldo que posteriormente utilizaran para obtener descuentos en otros comercios del municipio.
Tanto ha sido el éxito de esta edición que el saldo disponible se ha agotado antes de lo previsto, reflejando la gran participación de la ciudadanía y el respaldo al comercio local.
Desde el Ayuntamiento de Épila se destaca la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar a los comerciantes locales y dinamizar la economía del municipio.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad