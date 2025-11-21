Épila reactiva el programa comercial ‘Volveremos’

Épila reactivó el 5 de noviembre la campaña Volveremos con la edición Black Friday-Navidad, una iniciativa impulsada para incentivar el consumo en el comercio local durante la temporada navideña.

Gracias a este programa, los consumidores pudieron acumular saldo con cada compra realizada en los establecimientos participantes, saldo que posteriormente utilizaran para obtener descuentos en otros comercios del municipio.

Tanto ha sido el éxito de esta edición que el saldo disponible se ha agotado antes de lo previsto, reflejando la gran participación de la ciudadanía y el respaldo al comercio local.

Desde el Ayuntamiento de Épila se destaca la importancia de este tipo de iniciativas para apoyar a los comerciantes locales y dinamizar la economía del municipio.