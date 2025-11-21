PLAN DE DESARROLLO GITANO
Una excursión que acerca a las oportunidades de Zaragoza
LA CRÓNICA
Desde el Plan de Desarrollo Gitano de la Comarca de Valdejalón se realizó el pasado 24 de octubre una excursión a Zaragoza dirigida al colectivo gitano con el objetivo principal de conocer experiencias reales de inclusión social y laboral promovidas por la Fundación Secretariado Gitano.
Desde hace más de 20 años, esta fundación desarrolla iniciativas de formación profesional y empleo como una de las claves para la inclusión y la transformación social, a través de programas o iniciativas como Acceder, Acceder Joven, Aprender Trabajando, Formatéate, Empleando Digital, Empresas de inserción o TándEM. Trabaja para incrementar la incorporación de las personas gitanas al mercado laboral, en empleos de calidad, reduciendo los indicadores de desigualdad y combatiendo la discriminación.
Los participantes tuvieron la oportunidad de entrar en contacto directo con el equipo de la Fundación Secretariado Gitano, quienes presentaron, en una jornada informativa y experiencial, el trabajo que desarrollan con mujeres gitanas a través del programa Calí.
Al finalizar la jornada formativa en la Fundación Secretariado Gitano, se realizó un recorrido cultural por la ciudad en bus turístico donde se explicó la historia de Zaragoza a lo largo de los siglos, y, para finalizar el viaje, se visitó el Acuario de Zaragoza, el acuario fluvial más grande de Europa, donde los asistentes pudieron conocer de primera mano los ecosistemas y las diferentes especies acuáticas.
Esta salida no solo contaba con un valor educativo y formativo. También pretendía acercar al colectivo gitano a recursos y programas que contribuyen a romper estereotipos y a generar nuevas oportunidades.
