De excursión al vino y la cerámica

El CEIP Sierra de Algairén ha compartido en sus redes dos enriquecedoras excursiones que han llevado el aprendizaje más allá de las aulas, conectando a sus alumnos con el patrimonio y la tradición de la comarca.

Aprovechando la época de vendimia, los alumnos visitaron una bodega de vinos en Almonacid. Fue un momento mágico donde pudieron observar de cerca el proceso tradicional de elaboración del vino: desde la llegada de las uvas recién recolectadas hasta su transformación en mosto, el paso por los depósitos y barricas, y finalmente, el embotellado. A pesar del «olor fuerte», el alumnado y el profesorado consideraron la visita «muy interesante» y llena de descubrimientos.

Posteriormente, el 6 de noviembre, la comunidad educativa se trasladó a Muel. Tras pasear por sus calles y almorzar junto a su preciosa cascada, realizaron una visita formativa a la escuela de cerámica. Participaron en un taller lúdico/pedagógico en el que crearon una obra colectiva con arcilla y experimentaron en el torno de alfarero. La experiencia permitió tanto a alumnos como a profesores sentir la «sensación muy agradable» de trabajar el barro, resultando una mañana de «bellísimas creaciones» y un rotundo «nos ha encantado».