Una exposición descubre los secretos y belleza de las setas

Almonacid de la Sierra inauguró el 15 de noviembre la segunda exposición fotográfica Setas: Maravillas de la Naturaleza del artista José de Uña y Villamediana. El evento, organizado por la Asociación Medioambiental El Prau en colaboración con el ayuntamiento, se extenderá hasta el 6 de diciembre en el salón de actos. La iniciativa busca ir más allá de la mera recolección, poniendo en valor la importancia ecológica y la belleza estética de los organismos micológicos.

La exposición ofrece un recorrido visual por diversas especies y hábitats, destacando la singularidad de las setas como parte esencial de nuestros bosques. La muestra es el eje de una campaña de divulgación que busca fomentar el respeto por el medio ambiente y promover las buenas prácticas entre los aficionados a la micología.

Coincidiendo con la muestra, la asociación El Prau realizó su andada de otoño y ha puesto en marcha su primer concurso fotográfico, animando a ciudadanos, los jóvenes especialmente, y visitantes a capturar la belleza visual de estos elementos naturales. Esta acción subraya el compromiso de la asociación con la conservación y la sensibilización sobre la biodiversidad local.

«Esta exposición y concurso son herramientas clave para que la comunidad observe y aprecie la naturaleza desde una perspectiva diferente, promoviendo la conciencia ambiental en nuestra zona», señala el presidente de la organización Óscar Capdevila.

La exposición puede visitarse los viernes, de 20.00 a 21.00 horas; los sábados, de 11.00 a 13.00 horas, y los domingos, de 16.00 a 18.00 horas, en el salón de actos de la casa de cultura de Almonacid de la Sierra.