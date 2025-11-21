Formación y convivencia se entrelazan en Alpartir

La Asociación de Mujeres de Alpartir continúa dinamizando la vida cultural y social del municipio con diversas actividades formativas y de convivencia. El pasado 9 de noviembre tuvo lugar un taller de bolsas y mochilas pintadas, impartido por Mari Carmen de Valdecolor con la colaboración de Merche. Las participantes realizaron piezas únicas y muy creativas utilizando la técnica de transferencias, que dieron como resultado bolsas y mochilas especialmente bonitas y personalizadas.

Además, la asociación ha puesto en marcha unas tardes de ganchillo, que comenzaron el 15 de noviembre, y que continuarán en diferentes fechas a lo largo de las próximas semanas. En estos encuentros se reúnen tanto personas con experiencia en ganchillo como otras que desean aprender, con el objetivo de compartir conocimientos, disfrutar tejiendo y crear un ambiente cálido, creativo y colaborativo.

La programación de la asociación de mujeres para los próximos meses incluye también varias actividades. El 29 de noviembre se celebrará una charla de nutrición, mientras que el 13 de diciembre tendrá lugar un taller de adornos navideños, dirigido a quienes deseen preparar adornos para estas fechas.

Por último, el 21 de diciembre, coincidiendo con el mercadillo artesano de Navidad, la asociación ofrecerá unas migas solidarias con huevo frito y un vaso de vino por un precio de dos euros. La recaudación obtenida se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), reforzando el compromiso solidario del colectivo.