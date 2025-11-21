Un gran mural da la bienvenida al otoño

Ha llegado el otoño y en Morata de Jalón quieren darle la bienvenida como se merece. Así, el 7 de octubre, en su centro cívico, se realizó el taller infantil Mural colectivo del bosque de otoño que reunió a multitud de participantes. Esta actividad, organizada por el Ayuntamiento de Morata de Jalón, dio la oportunidad a que los niños y niñas crearan de forma conjunta un mural inspirado en los colores y elementos propios de esta estación como hojas o semillas.

El taller se desarrolló en un ambiente participativo y lúdico en el que fomentar la colaboración y estimular la expresión artística. Además, la actividad permitió que los más pequeños compartieran ideas y trabajaran en equipo.