Los valientes de la II Challenge Algairén BTT desafían a la climatología

Los ciclistas aragoneses Alberto Cámara e Inés Ruiz fueron los ganadores de la segunda edición de la Challenge Algairén BTT, que se desarrolló los días 25 y 26 de octubre por las sendas y caminos de varios de los municipios de la Comarca de Valdejalón con más de 150 deportistas de varias nacionalidades.

La Challenge completa su segunda edición con gran éxito. | GUILLERMO BARREIRO

El sábado 25 de octubre los participantes compitieron en una contrarreloj de 16,25 kilómetros, y un desnivel de 594 metros, con salida en la plaza de la Iglesia de Alpartir y llegada en el Convento de San Cristóbal.

Ganadores de la Challenge Algairén BTT junto a autoridades. | GUILLERMO BARREIRO

El domingo 26 de octubre, la segunda jornada, de formato maratón, tenía salida y llegada en La Almunia de Doña Godina tras atravesar los términos de Morata de Jalón, Santa Cruz de Grío, Almonacid de la Sierra y Alpartir. Los participantes pudieron escoger entre un recorrido largo de 59 kilómetros, que hubo que acortar 3 kilómetros por las lluvias de la noche anterior, o una etapa más breve de 38 kilómetros que no puntuaba para la clasificación general.

La II Challenge Algairén BTT desafía a la climatología | GUILLERMO BARREIRO

Inés Ruiz también consiguió el Premio de Montaña mientras que en el apartado masculino fue para Bruno Garcés. En categoría comarcal, Jorge Ceamanos fue el mejor corredor de Valdejalón.

Las distintas categorías de la Challenge Algairén BTT repartieron una buena cantidad de premios entre todos los inscritos. Más de 50 trofeos entre la primera y segunda etapa, y la clasificación general.

Voluntarios a raudales

La lluvia, presente durante todo el fin de semana, no impidió que los cientos de participantes inscritos pasaran por las sendas y caminos de la Sierra de Algairén. Todo el recorrido contó durante el evento con señalización especial, y en él se realizaron trabajos para adecuar el terreno. Las asociaciones y unos 60 voluntarios colaboraron en estas labores, ayudando a que esta segunda cita del ciclismo en Valdejalón haya dejado de nuevo un buen sabor de boca, además de cuidar el monte.

La cita descubre el rico patrimonio natural de la Comarca de Valdejalón, organismo que organiza la prueba, y cuenta con la colaboración de distintas asociaciones y colectivos locales como el Club BTT Algairén, Club de Atletismo La Almunia, Los Muñecos Andarines, La Butrera de Alpartir, o Protección Civil Valdejalón.