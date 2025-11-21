UNA COMPETICIÓN DE ALTURA
Los valientes de la II Challenge Algairén BTT desafían a la climatología
La Crónica de Valdejalón
Los ciclistas aragoneses Alberto Cámara e Inés Ruiz fueron los ganadores de la segunda edición de la Challenge Algairén BTT, que se desarrolló los días 25 y 26 de octubre por las sendas y caminos de varios de los municipios de la Comarca de Valdejalón con más de 150 deportistas de varias nacionalidades.
El sábado 25 de octubre los participantes compitieron en una contrarreloj de 16,25 kilómetros, y un desnivel de 594 metros, con salida en la plaza de la Iglesia de Alpartir y llegada en el Convento de San Cristóbal.
El domingo 26 de octubre, la segunda jornada, de formato maratón, tenía salida y llegada en La Almunia de Doña Godina tras atravesar los términos de Morata de Jalón, Santa Cruz de Grío, Almonacid de la Sierra y Alpartir. Los participantes pudieron escoger entre un recorrido largo de 59 kilómetros, que hubo que acortar 3 kilómetros por las lluvias de la noche anterior, o una etapa más breve de 38 kilómetros que no puntuaba para la clasificación general.
Inés Ruiz también consiguió el Premio de Montaña mientras que en el apartado masculino fue para Bruno Garcés. En categoría comarcal, Jorge Ceamanos fue el mejor corredor de Valdejalón.
Las distintas categorías de la Challenge Algairén BTT repartieron una buena cantidad de premios entre todos los inscritos. Más de 50 trofeos entre la primera y segunda etapa, y la clasificación general.
Voluntarios a raudales
La lluvia, presente durante todo el fin de semana, no impidió que los cientos de participantes inscritos pasaran por las sendas y caminos de la Sierra de Algairén. Todo el recorrido contó durante el evento con señalización especial, y en él se realizaron trabajos para adecuar el terreno. Las asociaciones y unos 60 voluntarios colaboraron en estas labores, ayudando a que esta segunda cita del ciclismo en Valdejalón haya dejado de nuevo un buen sabor de boca, además de cuidar el monte.
La cita descubre el rico patrimonio natural de la Comarca de Valdejalón, organismo que organiza la prueba, y cuenta con la colaboración de distintas asociaciones y colectivos locales como el Club BTT Algairén, Club de Atletismo La Almunia, Los Muñecos Andarines, La Butrera de Alpartir, o Protección Civil Valdejalón.
Clasificaciones
General Masculina
1. Alberto Cámara Galán (Huesca La Magia)
2. Bruno Garcés Latre (Huesca La Magia)
3. Diego Férriz Lorente (Ecotisa-Eventos Vinilo)
General Femenina
1. Inés Ruiz Carabantes (Unión Ciclista Zaragoza)
2. Lydia Marta Castro Denuc (Club Ciclista Biking Point)
3. Leticia Vicién Peirón (C.D. Biofrutal Sport)
General Comarcal
1. Jorge Ceamanos López (Ecotisa-Eventos Vinilo)
2. Arturo Gracia Mur (C.D. BTT Algairén)
3. Antonio Lahorden Bayonesta (No federado)
Élite Masculina
1. Alberto Cámara Galán (Huesca La Magia)
2. Bruno Garcés Latre (Huesca La Magia)
3. Diego Férriz Lorente (Ecotisa-Eventos Vinilo)
Master 30 Masculina
1. Iban Etxague Azurmendi (Cycla Club Deportivo)
2. Alberto Garbayo Fernández (Cirbonero Club Ciclista)
3. Jesús Heredero Lahoz (C.C. Clembuteroles BTT)
Master 30 Femenina
1. Sara Aragonés Izquierdo (C.C. Femenino Bukardas)
Master 40 Masculina
1. Diego Guillén Tobajas (Cabestrero Team)
2. Miguel Vicente Lasa (Independiente)
3. Israel Perea Labarga (C.D.F. Miranda Biker)
Master 40 Femenina
1. Inés Ruiz Carabantes (Unión Ciclista Zaragoza)
Master 50 Masculina
1. Ricardo Catalán Uriel (C.D. Armantes)
2. José María Aguirretxe San Sebastián (Otxe Oarsoaldea TX. K.K.)
3. Raúl Tello Salas (C.D. Armantes)
Master 60 Masculina
1. Javier Romeo Francés (Bikineros)
Ebike
1. Ramón Serra Vives (Independiente)
2. Nerón Rodríguez García (No federado)
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad