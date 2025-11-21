Un impulso más a las renovables

Calatorao acogió el 13 de noviembre una jornada formativa con OTC Comunidades energéticas para asesorar a particulares y empresas sobre la forma de organizarse y mejorar el sistema de consumo energético para ser más eficientes.

El ayuntamiento participó como tal en la jornada ante la posibilidad de poder ampliar el beneficio a los vecinos interesados en el autoconsumo de las placas instaladas en los edificios municipales.