OFICINA DE ASESORAMIENTO
Un impulso más a las renovables
LA CRÓNICA
CALATORAO
Calatorao acogió el 13 de noviembre una jornada formativa con OTC Comunidades energéticas para asesorar a particulares y empresas sobre la forma de organizarse y mejorar el sistema de consumo energético para ser más eficientes.
El ayuntamiento participó como tal en la jornada ante la posibilidad de poder ampliar el beneficio a los vecinos interesados en el autoconsumo de las placas instaladas en los edificios municipales.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad