GESTIÓN DE RESIDUOS
Instalado un nuevo punto limpio
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Salillas de Jalón continúa dando pasos firmes hacia una gestión más sostenible de los residuos con la instalación de un punto limpio destinado a la recogida de bombillas y pilas usadas. El contenedor, ubicado en las inmediaciones de la Iglesia de San Martín, responde a una demanda creciente y se integra dentro de las medidas medioambientales que el consistorio ha impulsado en los últimos meses.
El consistorio considera que se debe facilitar a la población el reciclaje de residuos peligrosos, y evitar que acaben en la basura doméstica o abandonados en zonas no autorizadas. Tanto las pilas como las bombillas contienen sustancias contaminantes, que pueden causar daños en el suelo y en el agua si no se gestionan correctamente. Su depósito en un lugar seguro contribuye no solo a proteger el entorno del municipio, sino también a reforzar buenos hábitos de los vecinos.
El contenedor está diseñado exclusivamente para pilas domésticas, bombillas halógenas y de bajo consumo, y pequeños fluorescentes. Otros residuos eléctricos o electrónicos, por su mayor volumen o complejidad, deberán seguir llevándose al punto limpio itinerante en los días señalados.