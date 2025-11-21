Los lectores rinden homenaje al templo de la literatura

La Muela celebró en octubre el Día de las Bibliotecas con dos actos muy esperados. El jueves 23, el escritor José Luis Melero visitó la biblioteca municipal de La Muela para conversar sobre su nuevo libro Bibliotecas y extravíos, una invitación a perderse entre autores olvidados, libros curiosos y pasiones literarias.

‘Ol-Vi-Do’, una amable comedia llena de torpezas.

Y el viernes 24, la compañía Biribú Teatro presentó en la Casa de Cultura la obra Ol-Vi-Do, una comedia llena de torpezas que habla de la importancia de cuidar los recuerdos, y un homenaje a nuestras abuelas, a todas las mujeres que nos preceden y cuyas vidas un día fueron archivadas.