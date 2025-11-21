JORNADA ORGANIZADA POR EL COLEGIO
El Lucas Arriba programa un día de convivencia
LA CRÓNICA
El CEIP Lucas Arribas y el Ayuntamiento de Morata de Jalón organizaron el sábado 15 de noviembre una jornada de convivencia que reunió a familias, alumnado y vecinos en torno a una completa programación de actividades deportivas, festivas y culturales.
La mañana comenzó con la andada por la Peña Agujereada y las carreras solidarias, en las que participaron personas de todas las edades. A continuación, la charanga Los Bandoleros y los cabezudos animaron el ambiente, mientras los más pequeños disfrutaron de pintacaras y juegos.
El encuentro continuó con un animado vermut en el pabellón, seguido de una comida popular con paella de carne y verduras u opción de menú halal, bingo y tardeo musical a cargo de DJ Karlusky y Natta Rose DJ.
La actividad se desarrolló en un ambiente festivo y colaborativo, y los beneficios obtenidos se destinaron a la adquisición de material didáctico y equipamiento escolar para el centro escolar.
