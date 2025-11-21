CURSILLO EN LA BIBLIOTECA
Los mayores aprenden a manejar el WhatsApp
LA CRÓNICA
La biblioteca municipal de Salillas de Jalón se convirtió los días 11, 12 y 13 de noviembre en un pequeño centro tecnológico gracias al cursillo, promovido por el Inaem y organizado por el ayuntamiento, para enseñar a los vecinos el manejo básico y avanzado de la aplicación WhatsApp. La iniciativa, dirigida especialmente a las personas mayores pero abierta a toda la población, buscaba reducir la brecha digital y facilitar la comunicación entre familias, amigos y servicios municipales.
El taller reunió a un grupo diverso de asistentes: desde jubilados que se acercaban por primera vez al uso del teléfono inteligente, hasta adultos que querían aprender funciones que desconocían, como crear grupos, enviar documentos o usar la copia de seguridad. El ambiente fue cercano y participativo, y no faltaron las risas cuando al practicar los mensajes de voz más de uno descubrió que estaba enviando notas sin querer a familiares que no esperaban recibirlas.
El ayuntamiento explica que la iniciativa responde a una necesidad detectada: muchos vecinos, especialmente mayores, dependen de familiares o conocidos para trámites cotidianos porque se sienten inseguros con el manejo del móvil. Con esta y otras iniciativas se pretende dotarlos de autonomía y confianza, y fomentar que puedan comunicarse sin barreras, ya sea para hablar con sus hijos que viven fuera o para recibir información municipal a través de los grupos de difusión.
Durante dos horas, los participantes aprendieron también conceptos de seguridad digital: cómo identificar mensajes sospechosos, evitar caer en estafas, proteger la privacidad o bloquear contactos no deseados. Estos contenidos fueron especialmente valorados por los asistentes, que compartieron experiencias propias y dudas que, en ocasiones, no se atreven a preguntar en su entorno más cercano.
La biblioteca municipal, acostumbrada a acoger actividades culturales y de lectura, se adaptó perfectamente para este nuevo uso, demostrando su versatilidad como espacio comunitario. Desde el ayuntamiento ya hay programados cursos sobre inteligencia artificial, y se está valorando la posibilidad de organizar nuevos cursillos sobre otras aplicaciones útiles, como el correo electrónico, la aplicación de salud o la banca digital.
