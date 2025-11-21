CENTRO DE SALUD
Mejoras en el consultorio
LA CRÓNICA
CALATORAO
El Ayuntamiento de Calatorao continúa invirtiendo en equipamiento para el centro de salud. Este año se ha adquirido una mesa de exploración y reconocimiento hidráulica, por valor de 1.550 euros, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes y facilitar la labor del personal médico.
Además, se ha incrementado una hora el servicio de atención al público mejorando el sistema de citaciones internas y externas de los pacientes.
