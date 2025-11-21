Mejoras en el consultorio

El Ayuntamiento de Calatorao continúa invirtiendo en equipamiento para el centro de salud. Este año se ha adquirido una mesa de exploración y reconocimiento hidráulica, por valor de 1.550 euros, con el objetivo de mejorar la calidad de la atención brindada a los pacientes y facilitar la labor del personal médico.

Además, se ha incrementado una hora el servicio de atención al público mejorando el sistema de citaciones internas y externas de los pacientes.