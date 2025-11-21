CUENTA ATRÁS
El mercado navideño da la bienvenida a una época muy especial
LA CRÓNICA
Alpartir dará la bienvenida a la Navidad el 21 de diciembre con la celebración de su tradicional mercadillo navideño, una cita muy esperada. La actividad comenzará a las 11 de la mañana en la plaza de la iglesia, con la apertura del mercadillo artesano y local, un espacio en el que artesanos y vecinas del municipio ofrecerán productos creativos y hechos a mano.
A las 12 horas está prevista la visita especial del Elfo de Papá Noel y del Cartero real, que acudirán para recoger las cartas de los niños y niñas de Alpartir. Un momento mágico que llenará la plaza de ilusión y ambiente festivo.
A la misma hora, en el mercadillo se podrá disfrutar también de unas migas solidarias, cuya recaudación irá destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Una propuesta que combina tradición gastronómica y solidaridad en estas fechas tan señaladas.
