Morata celebra Santa Cecilia con música

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, los diferentes grupos musicales de Morata de Jalón se unen el 22 de noviembre para ofrecer una celebración abierta a todo el pueblo, con actuaciones repartidas por distintos espacios de la localidad.

La tarde comenzará en la Iglesia de Santa Ana, donde intervendrán el grupo de jota local, el Grupo Laudístico Morata de Jalón, el Coro Parroquial de Santa Ana, la coral Ecos del Jalón y su cuarteto de voces.

La celebración continuará en la Plaza de España, escenario de la actuación de los Gaiteros del Jalón, y culminará en la Lonja del Palacio donde la Banda de Música Santa Cecilia pondrá el broche final con una selección de temas populares.

Un año más, el ambiente será festivo e insuperable, celebrando el día de la música y de quienes la hacen posible, tan importantes en la vida cultural de la localidad.