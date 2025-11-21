IX JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA
Morata se consolida como un referente de la literatura, la historia y el viaje
La Crónica de Valdejalón
Morata de Jalón celebró del 17 al 19 de octubre la IX edición de las Jornadas de Novela Histórica, organizadas por el ayuntamiento en colaboración con la Diputación de Zaragoza, dentro del Plan de Igualdad de Todos y Todas. Este año tenía como eje central a las Mujeres viajeras: mujeres que a lo largo del tiempo desafiaron las normas sociales y renovaron la narrativa de viajes como espacio de reflexión personal, identitaria y cultural. El programa combinó conferencias, encuentros literarios y talleres, con una participación destacada tanto de público adulto como infantil, que llenó las diferentes propuestas a lo largo del fin de semana.
La inauguración tuvo lugar en el salón Pintado del Palacio, seguida de la charla Intrépidas damas rumbo a lo desconocido, a cargo de la periodista y escritora Cristina Morató, que acercó al público las historias de grandes viajeras que rompieron moldes en su época. El sábado por la mañana, la biblioteca municipal acogió un taller infantil dirigido por Cristina Pujol, que reunió a numerosos niños y niñas en una actividad centrada en la imaginación y la aventura. Por la tarde, el Palacio volvió a llenarse para escuchar a Alicia Sornosa, periodista, escritora y primera mujer hispana en completar una vuelta al mundo en moto en solitario, donde compartió su experiencia recorriendo el planeta en solitario. Su testimonio permitió abrir el debate sobre la experiencia del viaje, la construcción de la identidad y la presencia de las mujeres en las nuevas formas de narrar el desplazamiento.
Las jornadas continuaron el domingo con el taller Diarios y maletas: crea tu propio cuaderno de viaje, impartido por Patricia Osuna, que contó también con un grupo muy participativo. Para terminar, el vermut literario puso el broche final a unas jornadas que consolidaron a Morata de Jalón como un espacio de referencia en torno a la literatura, la historia y el viaje, gracias a un público numeroso y diverso que acompañó cada una de las actividades.
