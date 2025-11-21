Las mujeres de Almonacid de la Sierra tejen en torno a la igualdad

Las mujeres de Almonacid de la Sierra han participado recientemente en un inspirador taller creativo bajo el nombre de Tejiendo Igualdad. La iniciativa, organizada en colaboración con el ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Almena enfocada a la conmemoración del 25 N, ha logrado fusionar la tradición del ganchillo, el arte y la conciencia social en un espacio de encuentro intergeneracional.

El objetivo central del taller ha sido la elaboración de pequeñas prendas y accesorios con un mensaje contra la violencia de género, transformando un acto artesanal en una poderosa expresión colectiva de solidaridad. Mientras tejían, las participantes han compartido experiencias, saberes y formas de ver la vida rural, creando un ambiente cálido y participativo.

Más allá de la técnica, el proyecto busca construir comunidades rurales libres de violencia, más justas e igualitarias.