TALLER CREATIVO E INSPIRADOR
Las mujeres de Almonacid de la Sierra tejen en torno a la igualdad
LA CRÓNICA
Las mujeres de Almonacid de la Sierra han participado recientemente en un inspirador taller creativo bajo el nombre de Tejiendo Igualdad. La iniciativa, organizada en colaboración con el ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Almena enfocada a la conmemoración del 25 N, ha logrado fusionar la tradición del ganchillo, el arte y la conciencia social en un espacio de encuentro intergeneracional.
El objetivo central del taller ha sido la elaboración de pequeñas prendas y accesorios con un mensaje contra la violencia de género, transformando un acto artesanal en una poderosa expresión colectiva de solidaridad. Mientras tejían, las participantes han compartido experiencias, saberes y formas de ver la vida rural, creando un ambiente cálido y participativo.
Más allá de la técnica, el proyecto busca construir comunidades rurales libres de violencia, más justas e igualitarias.
