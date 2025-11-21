Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TALLER CREATIVO E INSPIRADOR

Las mujeres de Almonacid de la Sierra tejen en torno a la igualdad

Almena logró fusionar la tradición del ganchillo, el arte y la conciencia social. | SERVICIO ESPECIAL

Almena logró fusionar la tradición del ganchillo, el arte y la conciencia social. | SERVICIO ESPECIAL

LA CRÓNICA

ALMONACID DE LA SIERRA

Las mujeres de Almonacid de la Sierra han participado recientemente en un inspirador taller creativo bajo el nombre de Tejiendo Igualdad. La iniciativa, organizada en colaboración con el ayuntamiento y la Asociación de Mujeres Almena enfocada a la conmemoración del 25 N, ha logrado fusionar la tradición del ganchillo, el arte y la conciencia social en un espacio de encuentro intergeneracional.

El objetivo central del taller ha sido la elaboración de pequeñas prendas y accesorios con un mensaje contra la violencia de género, transformando un acto artesanal en una poderosa expresión colectiva de solidaridad. Mientras tejían, las participantes han compartido experiencias, saberes y formas de ver la vida rural, creando un ambiente cálido y participativo.

Más allá de la técnica, el proyecto busca construir comunidades rurales libres de violencia, más justas e igualitarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents