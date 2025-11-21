El ‘Mundial del Pollo’ alcanza 95 ediciones documentadas

Chodes está documentando cada edición de la carrera pedestre que se celebra desde 1831, aunque no se descarta encontrar algún documento más antiguo.

Celedonio García, con la inestimable ayuda de José Antonio Ostáriz, han conseguido documentar 95 ediciones de la prueba conocida como Mundial del Pollo. El objetivo inmediato es documentar, al menos, 100 ediciones, aunque con los datos existentes todo hace pensar que son muchas más las celebradas. Además de las 95 ediciones documentadas, consignan otras 46 ediciones como probables, y son conscientes de que puede superar los 200 años de historia.

La primera edición documentada, datada en 1831, la facilitó Miguel Ángel Aznar Rodrigo. Según consta en el Libro de cuentas de la Hermandad de San Miguel de Chodes, aquel año hubo corrida de pollos en las fiestas de San Miguel.