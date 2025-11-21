Música y pasacalles para celebrar Santa Cecilia

Con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de los músicos, el sábado 22 de noviembre a las 18.00 horas, se celebrará un gran concierto en la Sala Multiusos de Épila. El acto contará con la participación de la Asociación Musical Miralbueno y de la Banda de Música de Épila, que este año conmemora su 40º aniversario.

Antes del concierto, se realizará un pasacalles desde la plaza de España hasta la Sala Multiusos, en el que ambas bandas recorrerán las calles llenándolas de alegría y ritmo con sus composiciones.

Y durante la actuación se vivirá un momento emotivo con el estreno del pasodoble La Rosa de Épila, un homenaje a la localidad.