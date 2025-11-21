Mercadillo Navideño
La Navidad llega a Épila ya este mes de noviembre
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila invita a toda la ciudadanía a disfrutar del Mercadillo Navideño que se celebrará el sábado 29 de noviembre en la Sala Multiusos. Esta cita ofrece una oportunidad para disfrutar del ambiente navideño, realizar las compras de regalos y, al mismo tiempo, apoyar a los comerciantes y artesanos locales.
El mercadillo permanecerá abierto de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y cuenta con una amplia variedad de productos como detalles hechos a mano, papelería, perfumería y cosmética, moda femenina, trabajos en resina y artesanía en madera, gastronomía y foodtrucks, miel y cervezas artesanales, seguros de salud, telecomunicaciones, accesorios, alimentación canina y mucho más.
Durante toda la jornada habrá servicio de barra y bar, contribuyendo al ambiente festivo y de convivencia.
Además, desde las 18:30 hasta las 20:00 horas, el grupo Limpios Jazzeados ofrecerá un concierto de música en directo.
