CONSEJO INFANTIL Y JUVENIL
Niños y jóvenes del pueblo se implican en la vida local
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Épila, a través de la Concejalía de Educación, celebró el jueves 6 de noviembre una nueva sesión del Consejo Infantil y Juvenil en el salón de plenos municipal.
Este espacio, promovido por el consistorio, tiene como finalidad dar voz a los niños, niñas y jóvenes del municipio, fomentando su participación activa en la vida local y favoreciendo que se sientan parte de las decisiones que afectan a su entorno.
Durante el encuentro se abordaron diversos temas de interés, entre ellos la evaluación del encuentro comarcal celebrado en junio, el inicio del curso 2025-2026 en los centros educativos, la preparación del 20N, Día Internacional de los Derechos del Niño, el estado y futuro del Espacio Joven, y la apertura del patio del CEIP Gaspar Remiro.
Desde el Ayuntamiento de Épila se reiteró el compromiso con la participación infantil y juvenil, convencidos de que implicar a los más jóvenes es invertir en el futuro de Épila. Asimismo, se agradeció la asistencia de todos los chicos y chicas , así como del profesorado y los representantes municipales que los acompañan en este proceso.
