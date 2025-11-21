Una obra con muchas lecturas y gran tradición

El club de lectura de Ricla recibió el pasado viernes 31 de octubre a Bizén Fuster y su libro Espurnas de cadiera y fogaril, escrito en aragonés. Dice el autor que «este libro nace de un recuerdo, y tardó en gestarse casi 60 años… El origen de esta publicación viene de las frías y oscuras tardes de invierno junto al fogaril en la casa Casolas, la de mis abuelos maternos, en Naval».

Bizén Fuster ha recopilado en su libro Espurnas de cadiera y fogaril un total de cuarenta historias populares, agrupadas en tres apartados y escritas casi todas en aragonés nororiental del Somontano. La mitad pertenecen a esta comarca, un cuarto a Sobrarbe y el otro cuarto a Ribagorza.

El primer apartado son historias de lugares, pueblos, con nombre propio, «bastante somardas».

El segundo recoge historias de curas, mosens, obispos, sacristanes, donde normalmente «ni los curas ni los beatos pueden salir con personajes populares como los herreros o las caseras».

El tercer apartado habla de las muchas supersticiones de la zona y recoge sucesos con diablos, brujas o personajes «farrucos» que hacen bromas con los cementerios o santos, entre otros.

Al final del libro , Espurnas de cadiera y fogaril , se incluye un apartado en el que se explican las características del aragonés en general, y en concreto el de esta zona, el aragonés del Somontano nororiental y un vocabulario con 3.300 voces que se incluyen en la obra de este escritor aragonés.

Un encuentro con la literatura en aragonés que despertó la curiosidad y el reconocimiento de muchas palabras y expresiones que eran de uso habitual hace unos años. Un libro lleno de historias amables y divertidas que nos conectan un pasado cercano.