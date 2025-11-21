MERCADILLO
El pabellón se viste de magia navideña
LA CRÓNICA
Calatorao celebra la octava edición del mercadillo navideño. La Concejalía de Comercio, en colaboración con los comercios y artesanos locales, organiza esta iniciativa de impulso a las propuestas locales.
Este año, el 29 y 30 de noviembre, el pabellón multiusos Mario Ortega se llenará de luz y color como preludio navideño. Lugar ideal donde conseguir regalos, decoraciones para tu hogar, jabones, novedades de decoración, artesanía, cosmética y productos gastronómicos impresionantes.
Contará con un espacio dedicado a los más pequeños con colchonetas, y como colofón, el cocinero local Juan Carlos Callejas, realizará una muestra de cocina en directo, elaborando una receta muy sabrosa para las próximas fiestas.
Toda compra puede tener premio. Además de los sorteos en los propios stands, se podrá optar a cuatro regalos que el ayuntamiento aporta al evento, y que serán sorteados entre los tickets entregados por compras superiores a cinco euros.
