MURAL EN LA BIBLIOTECA
El patrimonio se une a la igualdad
LA CRÓNICA
La Biblioteca Municipal de Alpartir luce un nuevo mural que combina patrimonio local y valores de igualdad, gracias a una subvención de Igualdad que ha hecho posible este proyecto. La obra ha sido diseñada y realizada por la artista Edurne Cacho, quien optó por elementos simbólicos simples y un solo color, creando un impacto visual claro y armonioso, adecuado a la posición de la fachada.
El mural integra numerosos símbolos con significados profundos. Algunos hacen referencia a los derechos fundamentales de la mujer y los derechos humanos en general, como la percha o la sandía, esta última en solidaridad con el pueblo palestino. Otros elementos evocan la vida rural y el papel de la mujer en ella, como el corazón, la casa, la silla, el botijo, los limones o la cuchara de madera.
Además, el diseño incorpora símbolos de valores universales y culturales: las escaleras representan el progreso, la golondrina la libertad, el sol y la luna la conexión con los ciclos naturales, y la bicicleta la independencia de los combustibles fósiles. La estrella mudéjar recuerda la riqueza de la herencia cultural del municipio, mientras que la rama, el olivo, la espiga, el higo, la abeja y la leña hacen alusión a los recursos y la agricultura locales.
