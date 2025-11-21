FIRMA DE UN CONVENIO CON SAMCA
Plasencia se beneficia de los centros de datos
LA CRÓNICA
El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón obtendrá ingresos de los proyectos de renovables asociados a los campus de datos de Luceni, tras la firma de un convenio de colaboración con el Grupo Samca, que también han rubricado los consistorios de Pedrola y Rueda de Jalón.
Según los convenios, Samca se compromete a no incluir en el Plan de Interés General (PIGA) las actuaciones que realice sobre instalaciones de generación de energía renovable previstas en el proyecto, que tendría como consecuencia la exención del pago de impuestos a los municipios afectados.
La principal consecuencia es que el Grupo Samca tendrá que pagar el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), mientras que Molinos del Ebro, otra de las firmas de la operación, deberá abonar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de características especiales, y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) a los tres municipios afectados.
De esta manera, los ayuntamientos de Plasencia, Pedrola y Rueda de Jalón percibirán, en conjunto, entre 7 y 8 millones de euros, que permitirán seguir manteniendo los servicios públicos con calidad.
La firma de estos convenios no solo supone un importante y positivo acuerdo para la recaudación municipal, sino que es un acuerdo histórico en Aragón, alcanzado gracias a la lucha de los municipios afectados. Va a ser la primera vez que una empresa del sector de las renovables, a la que el Gobierno de Aragón iba a autorizar a no pagar impuestos a los ayuntamientos, haya decidido de forma voluntaria acceder a las pretensiones de las localidades afectadas. Además, abre camino a otros municipios con proyectos similares.
