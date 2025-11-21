Plasencia de Jalón celebra su fiesta taurina anual

El Ayuntamiento de Plasencia de Jalón celebró el sábado 8 de noviembre la entrega de los premios taurinos de la Feria 2025. En el acto, que tuvo lugar en el pabellón de la localidad, estuvieron presentes todas las ganaderías que participaron en los encierros de la feria de este año: Eulogio Mateo, Hermanos Oliva, Las Ventas-José Luis Cuartero, Hermanos Navarré, Alberto Álvarez, El Ancla, Rafael Alarcón, El Ruiseñor, Fran Murillo, Oro Vela y Raúl Izquierdo.

La cita sirvión para llevar a cabo la entrega de los premios al mejor lote, que fue para la ganadería Eulogio Mateo; al mejor toro, que fue para la ganadería Las Ventas-José Luis Cuartero; y a la mejor vaca, que fue para la ganadería Fran Murillo.

Charla-coloquio con los ganaderos

Después de la entrega de premios, se realizó una charla coloquio con todos los ganaderos, en la que hicieron un balance del año en los festejos populares, y valoraron su presencia en los encierros de Plasencia de Jalón.

Desde el Ayuntamiento de Plasencia de Jalón agradecen la presencia en el acto de todos los ganaderos para compartir un rato con los vecinos del municipio. También felicitan a la Comisión Taurina por el gran trabajo realizado año tras año para que el festejo popular brille en la localidad. Y dan las gracias a la empresa Arruga y Tacheli que, como en otras ocasiones, ayudan desinteresadamente en el desarrollo de estos actos.