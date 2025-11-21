Un proyecto muy dulce que pasará a la posteridad

Con motivo del proyecto Azucarera que promueve el Ayuntamiento de Épila con el grupo Asalto, un grupo de vecinas de Lumpiaque se reunieron en el centro social para colaborar con sus aportaciones. La artista Inés Colas, nieta de Margarita Curiel, vecina de Lumpiaque que trabajó en la Azucarera, lidera el proyecto en el que se recogen los recuerdos y vivencias de todas estas mujeres durante sus jornadas en esta emblemática fabrica que cerró sus puertas en 1969. Tanto las vecinas que pudieron acercarse como las familiares de otras que no pudieron acudir, trasladaron muchos detalles y anécdotas muy interesantes que se podrán plasmar en el documento gráfico para que las siguientes generaciones puedan entender cómo transcurrieron esos años para muchas de las mujeres de nuestros pueblos.