RECUERDOS COMPARTIDOS
Un proyecto muy dulce que pasará a la posteridad
LA CRÓNICA
Con motivo del proyecto Azucarera que promueve el Ayuntamiento de Épila con el grupo Asalto, un grupo de vecinas de Lumpiaque se reunieron en el centro social para colaborar con sus aportaciones. La artista Inés Colas, nieta de Margarita Curiel, vecina de Lumpiaque que trabajó en la Azucarera, lidera el proyecto en el que se recogen los recuerdos y vivencias de todas estas mujeres durante sus jornadas en esta emblemática fabrica que cerró sus puertas en 1969. Tanto las vecinas que pudieron acercarse como las familiares de otras que no pudieron acudir, trasladaron muchos detalles y anécdotas muy interesantes que se podrán plasmar en el documento gráfico para que las siguientes generaciones puedan entender cómo transcurrieron esos años para muchas de las mujeres de nuestros pueblos.
- La Guardia Civil ya vigila los maleteros en busca de este spray obligatorio: hasta 200 euros de multa por no llevarlo
- Una noria gigante y nueva iluminación en el paseo Independencia, dos de las principales novedades de la Navidad en Zaragoza
- Alfonso Sesé, al volante del gigante logístico aragonés: 'Mi única estrategia ha sido siempre tener trabajo, cobrar y pagar
- El abogado de Sijena responde a los memorialistas catalanes: 'Entonces tendríamos que pedir que la Generalitat indemnizase por arrancar las pinturas
- El nuevo 'rey' del fitness en Zaragoza: una cadena de gimnasios respaldada por fondos de inversión duplicará sus locales
- Un abogado de Zaragoza logra la absolución del narco gallego Laureano Oubiña
- Lío en el Casademont Zaragoza: así fue el pique entre Erik Stevenson y Jesús Ramírez
- La carta de un padre fusilado en la guerra civil que desvela por qué lo mataron: 'Llegué a dudar de su honestidad