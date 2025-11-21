CHARLA CULTURAL
Raquel Ribá Rossy repasa su trayectoria en Morata
LA CRÓNICA
La Biblioteca Municipal de Morata de Jalón acogió el 8 de noviembre un encuentro con Raquel Ribá Rossy, artista multidisciplinar, dibujante de cómics, escritora y cantante, conocida por dar vida a Lola Vendetta, la heroína feminista y sin filtros que ha conquistado a miles de lectoras en España y Latinoamérica.
La sesión, organizada por el Ayuntamiento de Morata de Jalón en colaboración con la Diputación de Zaragoza, permitió adentrarse en el universo de Lola Vendetta, repasando la trayectoria de su creadora y destacando cómo, a través del humor, la crítica social y una marcada mirada feminista, ha logrado conectar con una generación que busca nuevas formas de expresión desde el arte, el cómic y la música.
Como cierre, la ilustradora firmó ejemplares y donó varios de sus cómics a la biblioteca, gesto que puso el broche final a un encuentro muy participativo y cargado de identidad creativa.
