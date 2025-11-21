La recogida de olivas arranca con maquinaria nueva

La nueva campaña de recolección de olivas arrancó en Lumpiaque el día 5 de noviembre con la apertura de la almazara de la Cooperativa San Francisco de Asís. Este año destaca la incorporación de nuevo equipamiento que ha permitido duplicar la capacidad de molienda, que ahora alcanza los 2.000 kilogramos por hora, marcando un importante avance en la eficiencia productiva de la planta. El incremento en la capacidad de molienda permitirá optimizar los tiempos de procesamiento y responder con mayor flexibilidad a la demanda del mercado.

Durante el año pasado, la producción total llegó a 600 Tm de molienda, una cifra que representó un hito para la cooperativa. Sin embargo, para este año se estima que el volumen total se puede ver reducido por causas meteorológicas pero sin que se vea afectada la calidad del aceite. Un aceite que se caracteriza por un sabor suave, equilibrado y aromático que lo convierte en uno de los más apreciados. El aceite de oliva de variedad arbequina proviene casi en su totalidad de cultivos de secano. Sin embargo, las explotaciones de regadío están adquiriendo cada vez mayor importancia en cada campaña.

Se prevé que la campaña se prolongue durante todo el mes, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. Desde la cooperativa se anima a todos los socios a entregar su producción en las próximas semanas para aprovechar el mejor momento del fruto.